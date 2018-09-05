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2019.12.27
老司机电影院午夜看片組織開展“感憶三杰，再問初心” 專題黨日活動
2019.12.18
千島湖亞運自行車場館項目榮獲2019年度亞運場館建設立功競賽活動二等獎
2019.11.07
共青團老司机电影院午夜看片老司机电影院午夜看片委員會組織召開第二屆第二次團委委員增補選舉會議
2019.09.29
迎70華誕，勇攀新高峰
2019.09.19
省老司机电影院午夜看片召開“不忘初心、牢記使命”專題民主生活會
2019.08.16
老司机电影院午夜看片黨委中心組開展“不忘初心、牢記使命”主題教育集中學習
2019.08.12
老司机电影院午夜看片領導參加杭州國際學校新校區項目開工奠基儀式
2019.11.05
老司机电影院午夜看片組織“極限飛盤”戶外拓展員工團隊建設活動
2019.09.19
老司机电影院午夜看片組織到省方志館參觀學習
2019.06.13
老司机电影院午夜看片老司机电影院午夜看片赴施工現場進行安全巡檢
2019.04.25
老司机电影院午夜看片老司机电影院午夜看片召開2019年第一季度工作總結會暨法律專題講座
2019.02.14
省老司机电影院午夜看片積極參加中江國際集團公司黨委紀念改革開放四十周年主題征文活動
2019.02.01
不忘初心 砥礪前行 省老司机电影院午夜看片舉辦2019年新春聯歡會
2018.09.05
集團公司黨委開展“精準扶貧·慈善一日捐”活動
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